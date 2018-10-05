Labaro Viola

Ocampos: "Nel gennaio 2015 era fatta per il mio trasferimento alla Fiorentina, poi..."

Lucas Ocampos, centrocampista del Marsiglia, ha parlato del suo mancato arrivo alla Fiorentina, queste le sue parole:“Nel gennaio 2015 era tutto fatto con la Fiorentina, ma l’affare sfumò all’ultimo m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 19:15
Ocampos: "Nel gennaio 2015 era fatta per il mio trasferimento alla Fiorentina, poi..." - Ocampos
Ocampos
News
Fiorentina
Ocampos
Marsiglia
Condividi

Lucas Ocampos, centrocampista del Marsiglia, ha parlato del suo mancato arrivo alla Fiorentina, queste le sue parole:

“Nel gennaio 2015 era tutto fatto con la Fiorentina, ma l’affare sfumò all’ultimo momento. Mancavano pochi giorni alla fine del mercato e mi chiamò Bielsa, chiedendomi se ero disposto a trasferirmi da loro, dove però sarei partito come terzo attaccante. Dissi subito di sì, anche se ho dovuto combattere per guadagnarmi un posto”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok