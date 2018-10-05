Ocampos: "Nel gennaio 2015 era fatta per il mio trasferimento alla Fiorentina, poi..."

Lucas Ocampos, centrocampista del Marsiglia, ha parlato del suo mancato arrivo alla Fiorentina, queste le sue parole:“Nel gennaio 2015 era tutto fatto con la Fiorentina, ma l’affare sfumò all’ultimo m...

Lucas Ocampos, centrocampista del Marsiglia, ha parlato del suo mancato arrivo alla Fiorentina, queste le sue parole:

“Nel gennaio 2015 era tutto fatto con la Fiorentina, ma l’affare sfumò all’ultimo momento. Mancavano pochi giorni alla fine del mercato e mi chiamò Bielsa, chiedendomi se ero disposto a trasferirmi da loro, dove però sarei partito come terzo attaccante. Dissi subito di sì, anche se ho dovuto combattere per guadagnarmi un posto”