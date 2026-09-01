Nzola al Cagliari, cambia la formula: la Fiorentina lo cede a titolo definitivo, contratto biennale

L’attaccante angolano lascia Firenze a titolo definitivo e firma un biennale con i rossoblù

Si è chiusa ufficialmente questa finestra estiva di mercato. Tutti i contratti sono stati depositati e, dunque, sono state completate anche le ultime operazioni. Tra queste c'è quella che riguarda M'Bala Nzola, ormai ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari: l'attaccante ex Spezia si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un contratto di due anni con il club rossoblù.