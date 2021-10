Secondo il New York Times ci sono diversi movimenti della Fiorentina in merito alla cessione di Dusan Vlahovic. Il serbo non rinnoverà con la Fiorentina che quindi si sta muovendo in Europa per trovare un accordo per il trasferimento del serbo già a gennaio. i prezzo? 70 milioni.

