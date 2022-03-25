Nuovo logo Fiorentina: giglio anni ‘50, sparisce la dicitura ACF in favore di una V
Tutte le novità sul nuovo logo della Fiorentina, emergono ulteriori dettagli
A cura di Redazione Labaroviola
25 marzo 2022 09:16
Oggi Repubblica parla delle novità del nuovo logo della Fiorentina. Dal rombo si passerà ad un quadrato, rovesciato di 45°. La dicitura ACF voluta dai Della Valle sparirà, alla base del logo verrà inserita una V. Il giglio dovrebbe essere simile a quello degli anni ‘50.
LEGGI ANCHE, GRAVINA RASSICURA: “FARÒ DI TUTTO PER FAR RESTARE MANCINI AL SUO POSTO ANCHE DOPO QUESTA SERA”
https://www.labaroviola.com/gravina-rassicura-faro-di-tutto-per-far-restare-mancini-al-suo-posto-anche-dopo-questa-sera/170058/