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Nuovo logo Fiorentina: giglio anni ‘50, sparisce la dicitura ACF in favore di una V

Tutte le novità sul nuovo logo della Fiorentina, emergono ulteriori dettagli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2022 09:16
Nuovo logo Fiorentina: giglio anni ‘50, sparisce la dicitura ACF in favore di una V -
Rassegna Stampa
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Nuovo logo Fiorentina: giglio anni ‘50, sparisce la dicitura ACF in favore di una V

Oggi Repubblica parla delle novità del nuovo logo della Fiorentina. Dal rombo si passerà ad un quadrato, rovesciato di 45°. La dicitura ACF voluta dai Della Valle sparirà, alla base del logo verrà inserita una V. Il giglio dovrebbe essere simile a quello degli anni ‘50. 

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