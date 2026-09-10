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Nuovo capitolo per Pioli in Turchia: l'ex tecnico viola potrebbe allenare Salah al Trabzonspor

L'ex tecnico della Fiorentina tra i pretendenti alla panchina del club turco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2026 15:41
Nuovo capitolo per Pioli in Turchia: l'ex tecnico viola potrebbe allenare Salah al Trabzonspor -
Stefano Pioli
Trabzonspor
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Il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere all'estero. Il Trabzonspor di Salah valuta l'ingaggio dell'ex tecnico viola per riempire il vuoto lasciato dall'addio di Fatih Tekke. A rivelarlo è stata la testata turca Milliyet, che preannuncia un vertice imminente tra le parti.

Per lui sarebbe un'opportunità per tornare in panchina a distanza di un anno dall'ultima esperienza, terminata lo scorso novembre dopo un avvio complicato che aveva spinto la Fiorentina nelle zone basse della classifica. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il profilo dell'ex tecnico viola sarebbe il preferito del presidente Ertuğrul Doğan, che avrebbe già pianificato un colloquio a quattr'occhi per provare a chiudere l'accordo.

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