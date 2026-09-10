Nuovo capitolo per Pioli in Turchia: l'ex tecnico viola potrebbe allenare Salah al Trabzonspor

L'ex tecnico della Fiorentina tra i pretendenti alla panchina del club turco

Il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere all'estero. Il Trabzonspor di Salah valuta l'ingaggio dell'ex tecnico viola per riempire il vuoto lasciato dall'addio di Fatih Tekke. A rivelarlo è stata la testata turca Milliyet, che preannuncia un vertice imminente tra le parti.



Per lui sarebbe un'opportunità per tornare in panchina a distanza di un anno dall'ultima esperienza, terminata lo scorso novembre dopo un avvio complicato che aveva spinto la Fiorentina nelle zone basse della classifica. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il profilo dell'ex tecnico viola sarebbe il preferito del presidente Ertuğrul Doğan, che avrebbe già pianificato un colloquio a quattr'occhi per provare a chiudere l'accordo.