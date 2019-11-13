Nuovi diritti TV, Sky destinato ad uscire sconfitto. Le partite verranno acquistate da Mediapro

Mediapro è pronto, per circa 30 euro al mese farà vedere tutte le partite della Serie A. Sky e Dazn potrebbero diventare soltanto distributori dell’evento, destinando a rimanere molto defilati. Agli i...

A cura di Redazione Labaroviola 13 novembre 2019 12:28

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