Nuovi diritti TV, Sky destinato ad uscire sconfitto. Le partite verranno acquistate da Mediapro
Mediapro è pronto, per circa 30 euro al mese farà vedere tutte le partite della Serie A. Sky e Dazn potrebbero diventare soltanto distributori dell’evento, destinando a rimanere molto defilati. Agli i...
Mediapro è pronto, per circa 30 euro al mese farà vedere tutte le partite della Serie A. Sky e Dazn potrebbero diventare soltanto distributori dell’evento, destinando a rimanere molto defilati. Agli inizi di dicembre la Lega si pronuncerà sull’affidamento dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024. Un affare da un miliardo e trecento milioni a stagione quello che gli spagnoli sono disposti a mettere sul piatto. Questa nuova distribuzione potrebbe partire dalla stagione 2021-22 con Mediapro che poi andrebbe a rivendere i diritti ad operatori televisivi, dello streaming su internet e della telefonia