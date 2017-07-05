NUOVE DIVISE: 4 SECONDE MAGLIE COI COLORI DEL CALCIO STORICO. ANTOGNONI: "NOTIZIE NEGATIVE, MA..."

Una prima maglia viola e quattro seconde maglie che richiamano i colori del calcio storico (bianco, verde,blu e rosso): la Fiorentina presenta ufficialmente la divisa per la prossima stagione. La prim...

Una prima maglia viola e quattro seconde maglie che richiamano i colori del calcio storico (bianco, verde,blu e rosso): la Fiorentina presenta ufficialmente la divisa per la prossima stagione. La prima è completamente viola, anche nei pantaloncini. Ospite d'onore Federico Chiesa, insieme a Giancarlo Antognoni ed ai capitani del calcio storico.

La seconda maglia verrà decisa volta per volta, prima delle gare. A margine parla anche Antognoni: "Le ultime notizie non sono positive per la Fiorentina, ma sono sicuro che il prossimo anno avremo giocatori orgogliosi di indossare la maglia viola".