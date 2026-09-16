Nuno Gomes: “A Firenze e alla Fiorentina sono stato da Dio, mi hanno accolto come un figlio.”

Nuno gomes parla della sua esperienza a Firenze

Alla Gazzetta dello Sport ha parlato l’ex Viola Nuno Gomes della sua esperienza a Firenze: “Io sono stato due anni a Firenze e sono stato da Dio. Porto nel cuore tante cose, sia della vostra cultura che del tifo viola. Mi hanno accolto come un figlio. Mi è dispiaciuto non poter esserci per i festeggiamenti del centenario. Considero l’Italia la mia seconda casa: mi viene in mente il gol segnato in finale di Coppa Italia su assist di Chiesa. E poi tanto altro. L’amicizia con Rui Costa, gli applausi del Franchi, i festeggiamenti. E San Siro ha sempre avuto un fascino speciale. Stasera sarà un fattore che farà la differenza”