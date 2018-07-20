Norgaard a Firenze: "Sono felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare"
L'ultimo acquisto viola, Christian Thers Nørgaard, è arrivato a Firenze. Il centrocampista danese, prelevato dal Brøndby, sosterrà visite mediche di rito e successivamente raggiungerà i compagni nel r...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 12:32
L'ultimo acquisto viola, Christian Thers Nørgaard, è arrivato a Firenze. Il centrocampista danese, prelevato dal Brøndby, sosterrà visite mediche di rito e successivamente raggiungerà i compagni nel ritiro di Moena. Il ragazzo classe '94, nella sua prima giornata da calciatore viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni, raccolte dai cronisti presenti. Queste le sue parole: "Sono felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare e raggiungere i compagni".