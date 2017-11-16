Nonostante i risultati, nonostante i 35 euro del biglietto, è maxi esodo Fiorentina a Ferrara: 1600 tifosi attesi...
Maxi esodo di tifosi viola a Ferrara per la partita contro la Spal, evidenzia La Nazione. Nonostante il costo elevato di 35 euro per un tagliando del settore ospiti, saranno in 1600 i sostenitori gigl...
A cura di Redazione Labaroviola
16 novembre 2017 09:33
Maxi esodo di tifosi viola a Ferrara per la partita contro la Spal, evidenzia La Nazione. Nonostante il costo elevato di 35 euro per un tagliando del settore ospiti, saranno in 1600 i sostenitori gigliati al seguito della squadra di Pioli domenica. Altro boom di tifosi in trasferta dopo i mille di Benevento. Dati che vanno tuttavia in controtendenza rispetto al calo di tifosi che ogni domenica si registra al Franchi.