Non solo il Qarabag: anche l'ostacolo neve stasera, ma per ora...
Non solo il Qarabag: per la Fiorentina c'è anche l'ostacolo meteo. Si gioca stasera alle 20 ore locali, le 17 italiane, con una temperatura intorno agli zero gradi centigradi, con un nevischio insiste...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2016 15:12
Non solo il Qarabag: per la Fiorentina c'è anche l'ostacolo meteo. Si gioca stasera alle 20 ore locali, le 17 italiane, con una temperatura intorno agli zero gradi centigradi, con un nevischio insistente che continua dalla mattina, anche se per ora non attecchisce sul campo. Il rischio neve a gara in corso, tuttavia, non può ancora dirsi scongiurato.