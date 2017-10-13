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Non solo Laurini-Bruno Gaspar, ecco i ballottaggi sulla trequarti

Come riportato del Corriere dello Sport, non ci sarà solo un ballottaggio per decidere il terzino destro che scenderà in campo contro l'Udinese..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2017 10:54
Non solo Laurini-Bruno Gaspar, ecco i ballottaggi sulla trequarti - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
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Come riportato del Corriere dello Sport, non ci sarà solo un ballottaggio per decidere il terzino destro che scenderà in campo contro l'Udinese. Infatti, oltre a scegliere uno tra Laurini e Gaspar, Pioli dovrà selezionare uno tra Eysseric e Benassi da affiancare ai certi Thereau e Chiesa. Saponara sembra ancora lontano dall'essere messo tra i titolari..

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