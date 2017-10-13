Non solo Laurini-Bruno Gaspar, ecco i ballottaggi sulla trequarti

Come riportato del Corriere dello Sport, non ci sarà solo un ballottaggio per decidere il terzino destro che scenderà in campo contro l'Udinese..

Come riportato del Corriere dello Sport, non ci sarà solo un ballottaggio per decidere il terzino destro che scenderà in campo contro l'Udinese. Infatti, oltre a scegliere uno tra Laurini e Gaspar, Pioli dovrà selezionare uno tra Eysseric e Benassi da affiancare ai certi Thereau e Chiesa. Saponara sembra ancora lontano dall'essere messo tra i titolari..