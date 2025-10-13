Non solo la Fiorentina, anche il Milan perde pezzi, Saelemaekers non ci sarà, Leao e Rabiot in dubbio

Anche il Milan ha qualche acciaccato, Leao e Rabiot non sono al top della condizione anche se contro la Fiorentina dovrebbero esserci

La sosta per le Nazionali sta creando più di un motivo di apprensione in casa Milan nella settimana che porta al match di domenica sera a San Siro contro la Fiorentina. Dopo gli stop di Saelemaekers ed Estupinan (il belga contro i viola non ci sarà, mentre l'esterno dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Allegri), dai ritiri di Portogallo e Francia - impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 - arrivano altre due notizie che tengono in allarme i rossoneri.

Partiamo da Rafael Leao che, come comunicato ufficialmente dalla Federcalcio portoghese in una nota, è stato dispensato dal match di martedì sera contro l'Ungheria. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe solamente di una decisione presa allo scopo di gestire nel migliore dei modi il giocatore, reduce da un lungo stop per un problema a un polpaccio: Leao, dopo avere giocato l'ultima mezz'ora del match vinto 1-0 da CR7 e compagni sabato sera a Lisbona contro l'Irlanda, farà ritorno in Italia nelle prossime ore e da martedì tornerà a lavorare a Milanello.

In casa Francia, invece, si registra lo stop di Adrien Rabiot. "È per precauzione a causa di un piccolo problema al polpaccio, un colpo che deve aver preso", ha spiegato il ct dei Bleus Didier Deschamps. Il centrocampista rimarrà a disposizione della sua Nazionale, ma difficilmente partirà tra i titolari nella trasferta in Islanda: più probabile che parta dalla panchina e che entri in campo solo in caso di necessità. Sia su Rabiot che su Leao filtra in ogni caso un certo ottimismo: i due contro la Fiorentina dovrebbero esserci, anche se vedremo con quale minutaggio. Lo riporta Eurosport