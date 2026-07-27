Non solo Koleosho. Gazzetta: "La Lazio ha aperto alla cessione di Cancellieri"

Fiorentina a caccia di un colpo a sorpresa per l'attacco

La Fiorentina sta cercando un colpo a sorpresa per le corsie d’attacco, ma intanto rimane valido il nome di Cancellieri. La Lazio ha aperto alla cessione dell’ex Verona, avendo il contratto in scadenza a giugno 2027 con pochi margini per un eventuale rinnovo di contratto. In più lsaksen, nello stesso ruolo di Cancellieri, sta recuperando prima del previsto dopo l'operazione per pubalgia. Aspetti che spingono sempre più lontano da Formello Cancellieri. Da continuare a monitorare pure Koleosho per la Fiorentina, anche se pare uscito dai radar. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.