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Non solo il Bologna su Kouamè, dalla Spagna: "Il Mallorca ha chiesto informazioni alla Fiorentina"

Christian Kouame richiesto dal Bologna ma non solo. Secondo Marca infatti su Kouamé avrebbe messo gli occhi il Mallorca, club che nell'ultima stagione è arrivato quindicesimo in Liga. Secondo il quoti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2024 14:30
Non solo il Bologna su Kouamè, dalla Spagna: "Il Mallorca ha chiesto informazioni alla Fiorentina" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Christian Kouame richiesto dal Bologna ma non solo. Secondo Marca infatti su Kouamé avrebbe messo gli occhi il Mallorca, club che nell'ultima stagione è arrivato quindicesimo in Liga. Secondo il quotidiano iberico, il Mallorca avrebbe chiesto informazioni alla Fiorentina informazioni sul calciatore e, sempre Marca, parla di una possibile operazione low-cost per gli spagnoli.

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