Non solo il Bologna su Kouamè, dalla Spagna: "Il Mallorca ha chiesto informazioni alla Fiorentina"

Christian Kouame richiesto dal Bologna ma non solo. Secondo Marca infatti su Kouamé avrebbe messo gli occhi il Mallorca, club che nell'ultima stagione è arrivato quindicesimo in Liga. Secondo il quoti...

Christian Kouame richiesto dal Bologna ma non solo. Secondo Marca infatti su Kouamé avrebbe messo gli occhi il Mallorca, club che nell'ultima stagione è arrivato quindicesimo in Liga. Secondo il quotidiano iberico, il Mallorca avrebbe chiesto informazioni alla Fiorentina informazioni sul calciatore e, sempre Marca, parla di una possibile operazione low-cost per gli spagnoli.