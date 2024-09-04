Non solo i tifosi della Fiorentina, anche quelli dell'Inter non sopportano Gasperini: multati per cori contro

Il tecnico atalantino è stato insultato durante la gara di venerdì che ha aperto l'ultimo turno di campionato

Non solo i tifosi fiorentini non sopportano Giampiero Gasperini, anche gli interisti hanno rivolto degli insulti all'allenatore bergamasco in occasione della partita tra Inter ed Atalanta giocata venerdì e terminata 4-0 a favore dei nerazzurri, per questo motivo il giudice sportivo ha deciso di multare la società nerazzurra con un'ammenda di 3.000 euro "Per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria (l'ex Gasperini, ndr)". Insomma, i supporters nerazzurri non hanno dimenticato l’esperienza molto negativa con Gian Piero Gasperini in panchina e ogni volta che torna a San Siro non gli riservano proprio la migliore accoglienza. In effetti, i rapporti con il tecnico sono sempre stati molto tesi, anche dopo l’addio, e pure per via di dichiarazioni dell’allenatore che spesso hanno scatenato la rabbia dei tifosi. La rivalità va avanti, anche per via del suo passato bianconero, e non è destinata a finire qui.

https://www.labaroviola.com/toni-vlahovic-e-nico-le-colonne-della-juve-per-puntare-allo-scudetto-sono-due-top/267014/