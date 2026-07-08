Non solo Caprini. Il Resto del Carlino svela: “Al Cesena interessa Lapo Deli”
Al ds Mancini potrebbe interessare anche un altro 2006
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2026 09:36
Maat Daniel Caprini potrebbe non essere l’unico giocatore della Fiorentina a trasferirsi in prestito al Cesena di Diamanti. Al ds dei romagnoli Andrea Mancini potrebbe interessare anche un altro 2006, il mediano Lapo Deli, 31 presenze e due reti lo scorso anno in Primavera 1 con la maglia viola. Nel suo curriculum anche due convocazioni in prima squadra in Serie A. Lo riporta il Resto del Carlino.