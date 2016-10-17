“Non funziona nulla, ultimatum di 3 settimane a Sousa. L’errore dei Della Valle…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno. esprimendo giudizi caustici. “Alla Fiorentina non funziona nulla – le sue parole – ed il fatto di non subire goal di per sé non è una cosa positiva: significa che la squadra non è propositiva. Ieri Sousa ha sbagliato a giocarsela con due punte: l’Atalanta ti marca a uomo e raddoppia. Non ricordo una bella partita della viola negli ultimi mesi. I Della Valle hanno voluto riproporre una squadra che da gennaio scorso non funziona più e hanno sbagliato. Kalinic? Buon giocatore, ma non certo un campione come credeva qualcuno. Gonzalo? Grande calciatore, ma anche per lui l’età avanza, non dà più quello che dava prima. Se si può ancora ripartire? Sì, ma per ora non si vedono segnali. Il futuro di Sousa si decide nelle prossime tre settimane che precedono la sosta delle nazionali”.