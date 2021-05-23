Non arriva il rinnovo per Eysseric ed è tempo dei saluti: "Mi mancherà la banda mostruosa".

Per Valentin Eysseric è tempo di saluti. Il contratto scadrà il prossimo 30 Giugno

È quasi certamente terminata ieri sera l'avventura in maglia viola di Valentin Eysseric. Il contratto che lega il francese alla Fiorentina scadrà il 30 Giugno 2021 e, ad ora, non sembrano esserci i presupposti per il prolungamento del contratto. Intanto, Valentin ha voluto salutare alcuni suoi compagni attraverso una Instagram Stories con una foto che lo ritrae con Igor, Pulgar e Kouame con la seguente didascalia:

"La banda mostruoso mi mancherà"

Ecco la foto apparsa sul profilo del trequartista francese:

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