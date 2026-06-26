Nomi meno altisonanti di Norton-Cuffy, Udogie e Ruggeri. Nazione: “Spunta l’idea Belghali”
La Fiorentina cerca rinforzi
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2026 09:25
Tornata a galla, per la corsia destra, l'idea che porta a Rafik Belghali, algerino del Verona in questo momento impegnato al Mondiale. Nome già fatto anche in passato, come quello di Barbieri della Cremonese. Nomi meno altisonanti dei vari Norton-Cuffy, Udogie e Ruggeri, ma sicuramente da tenere in considerazione per completare la rosa. Lo scrive La Nazione.