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Nodo buonuscita per Pioli. In alternativa...

Stefano Pioli è e rimane il canditato numero uno alla panchina della Fiorentina ma, stando a quanto riporta PremiumSport, l'ex tecnico nerazzurro dovrà sbrigare alcune vicende burocratiche riguardanti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2017 19:53
Nodo buonuscita per Pioli. In alternativa... - Foto LaPresse/Marco Bucco 22/04/2017 Firenze (Italia) Sport Calcio Fiorentina vs Inter - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2016/2017&#xa0;- Stadio &quot;Artemio Franchi&quot; Nella foto:&#xa0;l'allenatore dell'Inter Stefano Pioli Photo La
Foto LaPresse/Marco Bucco 22/04/2017 Firenze (Italia) Sport Calcio Fiorentina vs Inter - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2016/2017&#xa0;- Stadio &quot;Artemio Franchi&quot; Nella foto:&#xa0;l'allenatore dell'Inter Stefano Pioli Photo La
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Stefano Pioli è e rimane il canditato numero uno alla panchina della Fiorentina ma, stando a quanto riporta PremiumSport, l'ex tecnico nerazzurro dovrà sbrigare alcune vicende burocratiche riguardanti la sua buonuscita. L'allenatore parmense ha infatti un altro anno di contratto con l'Inter e vorrebbe ricevere ciò che gli spetta. La somma a cui ammonta la buonuscita è pari a 1,8 milioni di euro e la società di Suning sarebbe intenzionata a proporre un altro tipo di accordo al tecnico. Questo cavillo di natura legale non dovrebbe compromettere la trattativa fra Stefano Pioli e la Fiorentina, il matrimonio s'ha da fare e probabilmente si farà. Nel frattempo si vocifera che, solo in caso di problemi insormontabili, i Della Valle virerebbero sulla pista che porta ad Andrea Stramaccioni, anche lui con un passato in nerazzurro e recentemente esonerato dal club greco Panathinaikos.

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