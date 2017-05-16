Nodo buonuscita per Pioli. In alternativa...

Stefano Pioli è e rimane il canditato numero uno alla panchina della Fiorentina ma, stando a quanto riporta PremiumSport, l'ex tecnico nerazzurro dovrà sbrigare alcune vicende burocratiche riguardanti...

Stefano Pioli è e rimane il canditato numero uno alla panchina della Fiorentina ma, stando a quanto riporta PremiumSport, l'ex tecnico nerazzurro dovrà sbrigare alcune vicende burocratiche riguardanti la sua buonuscita. L'allenatore parmense ha infatti un altro anno di contratto con l'Inter e vorrebbe ricevere ciò che gli spetta. La somma a cui ammonta la buonuscita è pari a 1,8 milioni di euro e la società di Suning sarebbe intenzionata a proporre un altro tipo di accordo al tecnico. Questo cavillo di natura legale non dovrebbe compromettere la trattativa fra Stefano Pioli e la Fiorentina, il matrimonio s'ha da fare e probabilmente si farà. Nel frattempo si vocifera che, solo in caso di problemi insormontabili, i Della Valle virerebbero sulla pista che porta ad Andrea Stramaccioni, anche lui con un passato in nerazzurro e recentemente esonerato dal club greco Panathinaikos.