Njie: "Non potevo dire no alla Fiorentina, tutti mi hanno parlato benissimo di questo posto"

L'ex ala granata si è presentata oggi alla firma coi viola

Alieu Njie è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Raggiunto dai canali ufficiali della società viola, l'attaccante ha espresso tutto il suo entusiasmo per l'inizio di questa avventura: «Sono davvero felice e motivato di trovarmi qui e di poter indossare questa maglia. Un centro d'allenamento di questo livello non l'avevo mai visto, mi sento orgoglioso e fortunato. Il mio scopo è crescere giorno dopo giorno, puntando a disputare un'ottima annata».

La decisione di vestire il viola

«Ho scelto la Fiorentina per il prestigio della sua storia, avendola incrociata spesso da avversario e avendo toccato con mano l'enorme calore dei suoi tifosi. Di fronte al progetto sportivo che mi hanno proposto, non ho potuto fare altro che accettare».

Caratteristiche tattiche e spunti di miglioramento

«Le mie armi migliori sono la velocità, il dribbling e la capacità di superare l'uomo per creare pericoli in avanti. So che devo perfezionare il processo decisionale negli ultimi metri per incidere di più con reti e assist. Più che ai numeri personali, bado ad aiutare la squadra».

Il confronto con i nuovi compagni

«Prima di firmare mi sono confrontato con Fortini, Comuzzo e Biraghi: mi hanno descritto un ambiente fantastico. Ora voglio subito lasciare il segno e mostrare ai tifosi di cosa sono capace».