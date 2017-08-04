Labaro Viola

Nikola Milenkovic, il ragazzone cresciuto sognando Vidic e Savic che sta conquistando tutti

Da Pioli a capitan Astori, tutti in questo precampionato stanno spendendo mparole di elogio nei confronti di Nikola Milenkovic..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2017 11:09
Nikola Milenkovic, il ragazzone cresciuto sognando Vidic e Savic che sta conquistando tutti - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
Rassegna Stampa
Milenkovic
Condividi

Da Stefano Pioli a Davide Astori, il serbo sta convincendo sempre più sul campo e vuole farlo anche con i tifosi che ancora non lo conoscono. Dalla Fiorentina si è lasciato affascinare subito: contratto di cinque anni e determinazione assoluta, anche nel rifiutare offerte arrivate da top club europei. I predecessori sono illustri, da Nastasic a Savic, ma lui è cresciuto nel mito di Vidic e non appena avuta la certezza del suo trasferimento in Italia, si è subito messo sui libri. Parla già italiano, con i compagni e i libri sta imparando a padroneggiare la nuova lingua. Sarà lui il futuro della retroguardia viola, il ragazzone che non ha mai avuto timore dello scontro fisico, che ha nell’anticipo dell’avversario una delle migliori qualità e che del gioco aereo ha fatto uno dei suoi punti di forza.

A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok