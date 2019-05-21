Niki Lauda, e' morto a 70 anni. E' stato una leggenda della Formula uno e un punto di riferimento per tutti noi

Durante il sonno si è spento l'ex pilota della Ferrari e McLaren Niki Lauda, era in una clinica privata svizzera aveva 70 anni. E' stato una leggenda della Formula 1 e tre volte campione del mondo.Lo...

Durante il sonno si è spento l'ex pilota della Ferrari e McLaren Niki Lauda, era in una clinica privata svizzera aveva 70 anni. E' stato una leggenda della Formula 1 e tre volte campione del mondo.

Lo rende omaggio la sua famiglia: "Con profonda tristezza annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia accanto lunedì".

Lauda era ricoverato da diverso tempo per gravi problemi ai reni.

"I suoi risultati unici come atleta e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili - scrivono i familiari - come il suo inesauribile entusiasmo per l’azione, la sua schiettezza e il suo coraggio. Un vero modello e punto di riferimento per tutti noi, era un marito amorevole e premuroso, un padre e nonno distante dal pubblico, ci mancherà".

Fonte: Il Sole 24 Ore