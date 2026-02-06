6 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:36

Niente Mizuno, confermato Joma prossimo sponsor della Fiorentina. Già pronta la maglia nuova

6 Febbraio · 11:28

Come avevamo anticipato in esclusiva mesi fa il nuovo sponsor tecnico della Fiorentina sarà Joma. Questa stagione infatti è scaduto il contratto con Robe di Kappa che non è stato rinnovato dalle parti e il club viola si affiderà a Joma per la realizzazione delle maglie e di tutto il materiale tecnico. Non trovano conferme le ultime indiscrezioni secondo cui l’accordo tra il club viola e Joma sarebbe naufragato all’ultimo in favore di Mizuno. Anche perché è già tutto pronto, compresa la maglia della stagione 2026/2027 che verrà lanciata durante l’estate

