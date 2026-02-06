Niente Mizuno, confermato Joma prossimo sponsor della Fiorentina. Già pronta la maglia nuova

Come avevamo anticipato in esclusiva mesi fa il nuovo sponsor tecnico della Fiorentina sarà Joma. Questa stagione infatti è scaduto il contratto con Robe di Kappa che non è stato rinnovato dalle parti e il club viola si affiderà a Joma per la realizzazione delle maglie e di tutto il materiale tecnico. Non trovano conferme le ultime indiscrezioni secondo cui l’accordo tra il club viola e Joma sarebbe naufragato all’ultimo in favore di Mizuno. Anche perché è già tutto pronto, compresa la maglia della stagione 2026/2027 che verrà lanciata durante l’estate