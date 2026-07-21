Niente Fiorentina per Soulé. Gazzetta chiarisce: “Nessun contatto, punta alla Premier”

L'argentino è in uscita dai giallorossi

Si è fatta largo nei possibili discorsi fra Roma e Fiorentina anche la pista che porta a Matias Soulé, altro calciatore in uscita dai giallorossi. Al momento non ci sono riscontri di nessun tipo né contatti.

Il giocatore, in caso di uscita, gradirebbe infatti giocare in una società che disputa le coppe europee oppure punta alla Premier. Tutte situazioni che al momento la Fiorentina non può garantire. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.