Nicolini: “Dodó è fortissimo, una volta recuperato sarà un plus per Italiano per il finale di stagione “

Il dirigente dello Shakhtar donetsk ha parlato al corriere dello sport di Dodó che ha avuto come suo giocatore in Ucraina durante un periodo drammatico per la nazione: “Aveva vissuto una situazione difficile qua, quindi, aveva bisogno di tranquillità e di assestarsi in un nuovo ambiente come Firenze e di ritrovare la calma, ma dopo l’adattamento ha fatto vedere il suo valore. È fortissimo,ha caratura internazionale ed è un ragazzo positivo nello spogliatoio. Si è ambientato molto bene e mi ha detto che ama moltissimo la città. È meglio quando gioca più in avanti perché è un giocatore offensivo con qualità da ala”