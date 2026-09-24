Nicoletti: "La Fiorentina non ha intenzione di cedere Oulai, nemmeno per tantissimi soldi"

L'intermediario di mercato ha parlato delle voci su Oulai dalla Turchia

Dalla Turchia si sono rincorse voci su un ipotetico interessamento del Galatasaray, pronto a monitorare la scarsa continuità d'impiego del calciatore. Tuttavia, l'ipotesi di un addio nella finestra invernale viene smentita in modo categorico. Sulla questione è intervenuto ai microfoni di Lady Radio l'intermediario di mercato Costantino Nicoletti: «Un caso Oulai non è mai esistito. La dirigenza viola non prenderà in considerazione una cessione nemmeno a fronte di un rilancio economico monstre. Parliamo di un elemento dalle potenzialità enormi che si è ambientato a meraviglia a Firenze: il club non ha alcuna intenzione di privarsene».

L'intesa con Vanoli e il paragone d'autore Nicoletti si è poi soffermato sul feeling con l'allenatore: «Vanoli saprà toccare le corde giuste con Oulai per farlo rendere al meglio. Non a caso il mister lo ha già investito di un'investitura importante, azzardando un accostamento di spessore come quello con N'Golo Kanté».