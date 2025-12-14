Nicoletti: “Con Commisso 7 anni di fallimenti e record drammatici. Paghiamo l’inadeguatezza”

Non sembrano finire mai le difficoltà per una Fiorentina sconfitta anche dall’Hellas

Verona a domicilio nello scontro salvezza della 15^ giornata di Serie A. I viola sono sempre più ultimi in classifica, con ben 8 punti di ritardo dalla zona salvezza.

A dire la sua, intervistato da Radio Firenze Viola dopo Fiorentina-Hellas Verona 1-2, è intervenuto anche il dirigente e intermediario Costantino Nicoletti, che nella sua analisi ha esteso il raggio all’intera gestione di Commisso: “In caso di salvezza ora ovviamente si parlerà di impresa, bisogna comunque non rassegnarsi. Arriverà però anche il momento delle analisi. Con Commisso sono stati sette anni di fallimenti e di record drammatici. Questo è un record come le finali perse e come strapagare i giocatori e anche venderli a prezzi record. Tanti record negativi e alcuni positivi. Quindi gare di campionato senza vincere”

E ancora, prosegue e conclude nelle sue riflessioni Nicoletti: “lo i campanelli di allarme li facevo già suonare ad un quarto di stagione, oggi al giro di boa sei a leccarti le ferite e sei a sperare in un’impresa. La quota salvezza si alzerà drammaticamente perché davanti viaggiano. Le tossicità di questa società stanno emergendo tutte. Sei andato avanti per sette anni di fortuna e inerzia celebrando i settimi posti e le qualificazioni in Conference. Abbiamo pagato l’inesperienza e l’inadeguatezza di chi lavora in società” Lo riporta Tuttomercatoweb