Nico vuole tornare decisivo, la fame è salita ai massimi livelli. Contro il Torino il suo primo gol in Serie A 

Dopo tre pali, la fame di gol è salita ai massimi livelli. Nico Gonzalez contro la Lazio ha fatto tris di legni: di piede, di testa e su rigore. Un record in 90 minuti che l’argentino dimenticherà difficilmente, ma che adesso vuole oscurare, tornando ad essere decisivo a Torino, contro una squadra che per lui non sarà mai come le altre perché rappresenta l’inizio di un cammino.

Contro il Toro, Nico ha realizzato il suo primo gol in assoluto in Serie A. Era il 28 agosto 2021, al Franchi, e rimarrà una data significativa per l’argentino che era arrivato da pochi giorni alla Fiorentina, l’acquisto più caro della storia del club (27 milioni). Con un sinistro potente, imparabile per Milinkovic-Savic, ha segnato la prima delle 7 reti totali in quel campionato. E proprio a quota 7 è pure in questo momento, miglior marcatore viola in A insieme a Bonaventura. I due si contendono il ruolo di capocannoniere interno e a Torino è tutto pronto per un altro round. L’ultimo, con la Lazio, è stato vinto da Jack: l’argentino ha fallito il rigore, mentre il centrocampista ha firmato la rete decisiva per i tre punti. Domani, con un pizzico di mira in più, Nico vorrebbe tornare ad esultare anche per superare il proprio record personale in campionato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI ITALIANO