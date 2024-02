Nico torna a sinistra, con Belotti come con Vlahovic, ora c’è il centravanti puro ed aumentano le soluzioni 

Sinistro a sinistra, come nell’Argentina, come quando era arrivato a Firenze. Gonzalez è tornato sulla sinistra proprio nel momento in cui il tecnico ha ritrovato un attaccante puro come Belotti. Così come agli inizi, prima parte della stagione 2021/ 22, si era abituato a giocare: ovvero con l’argentino a sinistra e Vlahovic riferimento centrale. Meno tiri (comunque tre), più passaggi chiave (7, meglio di lui solo Ikoné). Questo non vuol dire che non rivedremo più Nico sulla destra, ma solo che le soluzioni aumentano. Lo scrive Repubblica.

