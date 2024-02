Nico serve come il pane a questa Fiorentina, perplessità sulla sua gestione

15 gol fatti, zero subiti con l’argentino fuori dal campo ad assistere alla sua Fiorentina. Adesso però, la situazione è cambiata eccome, perché l’argentino serve come il pane a questa Fiorentina. Lascia un po’ perplessa la sua gestione, con Italiano che non lo schiera in Supercoppa, poi lo mette in campo 29′ minuti contro l’Inter e 25′ contro il Lecce. “Nico è recuperato e si allena con il gruppo”, così ha parlato Italiano sulle condizioni dell’argentino. Lo scrive La Nazione.

