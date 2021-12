Nico Gonzalez, l’obiettivo per il nuovo anno è segnare di più: finora 2 gol e 3 assist

Nicolas Gonzalez, l’acquisto più caro nella storia della Fiorentina (circa 27 milioni di euro) dovrà alzare ancor più il suo rendimento, soprattutto dal punto di vista realizzativo, per trascinare la Fiorentina in Europa insieme al suo compagno di reparto, Dusan Vlahovic. Un posto in Europa manca da troppo tempo alla piazza gigliata, che merita di rivivere palcoscenici di questo calabro. Troppa sofferenza nelle ultime stagioni per raggiungere la salvezza. Lo scorso ottobre, l’argentino è stato colpito dal Covid-19 ed è dovuto restare fermo per diverso tempo, tre le partite che è stato costretto a saltare (Lazio, Spezia e Juventus), la viola ha perso due delle tre sfide giocate senza il suo esterno, entrambe 1-0, sul campo dell’Olimpico e poi dell’Allianz Stadium.

Gonzalez finora ha disputato 14 partite, solo 10 dal 1′, una media dunque di 66′ giocati per gara. Ha segnato 2 gol e fatto 3 assist. Ha una precisione media nei passaggi pari al 79%. Il giocatore della Nazionale argentina inoltre è uno di quelli che subisce più falli in Serie A, la media è infatti di 2.8 a gara.

