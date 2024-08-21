Nico Gonzalez in campo ma non si allena con la squadra. All'ingresso abbraccio con Palladino

Il giocatore argentino che, sembra sempre più lontano da Firenze, si sta allenando da solo in vista del play off di domani

Al Viola Park la Fiorentina di Palladino sta svolgendo l'allenamento di rifinitura in vista dell'esordio europeo di domani sera alle 20 contro il Puskas Academia valevole per i playoff di Conference League. Sarà una partita da non sottovalutare affatto che segnerà anche il debutto in Europa per il nuovo tecnico viola, il quale sta lavorando in questi minuti per trovare la chiave giusta in vista di domani. La grande sorpresa è Nico Gonzalez, sempre più lontano da Firenze, che è apparso sul campo di gioco con la squadra ma che svolge un allenamento personalizzato lontano dagli altri membri del gruppo. Da sottolineare un abbraccio con Palladino all'ingresso in campo.

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