Nico e l’esultanza, non vedo, non sento e… non parlo. Che sia un riferimento a qualche critica arrivata? 

A Salerno si era tappato gli occhi. Domenica, invece, dopo la doppietta al Sassuolo, Nico Gonzalez si è tappato le orecchie. Come dire «non vedo e non sento». Ora, per scoprire cosa ci aspetta, per capire se ci sarà una terza puntata, basterà attendere il prossimo gol dell’argentino.

Un gioco, quasi un indovinello. Un sospetto, però, ce l’abbiamo: vuoi vedere che, dopo essersi tappato occhi e orecchie, Nico si metterà le mani sulla bocca? «Non vedo, non sento e non parlo», come le tre scimmiette sagge che scelgono di ignorare o di non parlare. Che sia un riferimento a qualche critica arrivata prima che l’argentino si sbloccasse? Quel messaggio postato a metà aprile sui suoi profili social («ne guardiamo sempre solo uno») potrebbe essere un indizio. E il gioco continua. Lo scrive La Nazione.

