Nessuno stop per Mazzoleni: sarà subito in campo per Juventus-Genoa

Dopo la pessima direzione di Fiorentina-Empoli un turno di stop sembrava la soluzione più appropriata, e invece...

Dopo la pessima direzione che, domenica scorsa, ha contribuito pesantemente alla sconfitta casalinga della Fiorentina contro l'Empoli era quantomeno auspicabile che Paolo Silvio Mazzoleni incappasse in almeno un turno di stop. Vuoi per concedere al fischietto di Bergamo una settimana per riflettere sui disastri arbitrali che lo hanno visto protagonista al "Franchi" o per metterlo al riparo dalle polemiche delle quali, inevitabilmente, è stato oggetto, una giornata di riposo (o magari di sospensione) sembrava la soluzione più appropriata.

Tuttavia così non è stato e, infatti, Mazzoleni farà parte della sestina arbitrale che domenica sera, allo "Juventus Stadium", dirigerà il posticipo della 33^ giornata appunto tra i bianconeri ed il Genoa.

La meritocrazia, per l'ennesima volta, ha fatto il suo corso...

Gianmarco Biagioni