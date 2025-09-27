Nessun attacco alla Fiorentina di Palladino: l'intervista alla Gazzetta era programmata da 20 giorni

Hanno fatto molto discutere in questi giorni le parole dell'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino alla Gazzetta Dello Sport, Nel corso dell'intervista Palladino ha ripercorso quelle che so...

Hanno fatto molto discutere in questi giorni le parole dell'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino alla Gazzetta Dello Sport, Nel corso dell'intervista Palladino ha ripercorso quelle che sono state le tappe della sua avventura sulla panchina viola, dal momento delicato con Bove alle dimissioni a sorpresa a stagione finita. Proprio quando ha parlato delle dimissioni Palladino ha attaccato senza fare direttamente il nome Daniele Pradè. Insomma non ha detto niente di sconcertante ed ha parlato solo di cose già risapute.

Nonostante questo c'è chi ha visto nelle parole di Palladino una caduta di stile o peggio ancora un attacco alla Fiorentina. Questo perché secondo il pensiero di molti Palladino avrebbe aspettato il momento no della sua ex squadra per parlare. Ma la verità è che l'intervista del tecnico con la Gazzetta dello Sport era in programma da 20 giorni e Palladino non poteva sapere quali sarebbero stati i risultati della Fiorentina in questi 20 giorni, i viola avrebbero potuto vincere anche tutte le partite. Tra l'altro in questi giorni il tecnico campano ha già in ponte un altra intervista. Ecco in caso di sconfitta a Pisa poi non c'è da prendersela con lui, non parla ad orologeria