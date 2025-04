Ndour si racconta: “Mi ispiro a Pogba, all’estero sono stato bene ma sentivo il richiamo dell’Italia”

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC:

“All’estero sono stato benissimo – ha raccontato dal raduno della Nazionale Under 21 nell’intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV per ‘Generazione Azzurra’- ma l’Italia è sempre l’Italia e ultimamente mi scorreva dentro il richiamo di casa. Da ragazzo avevo bisogno di stimoli e di affrontare nuove esperienze, è venuta fuori questa possibilità di andare all’estero e, anche se ero molto giovane, ho deciso di partire. Ho la fortuna di avere due genitori che tengono molto a me, che mi sono sempre stati vicini e che mi hanno seguito a Lisbona, Parigi e anche a Istanbul. Mi hanno sempre consigliato nelle scelte, lasciandomi però la decisione finale”.

Ndour ricorda poi i tempi del settore giovanile all’Atalanta:

“Al piccolo Cher direi di affrontare le cose con leggerezza e di mettere sempre davanti a tutto il piacere di giocare a calcio”.

Quindi i trasferimenti fuori dai confini, prima al Benfica e poi al PSG:

“Con Gigio (Donnarumma, ndr) a Parigi abbiamo legato subito, io poi venivo dalla vittoria dell’Europeo e la prima cosa che ha fatto è stata farmi i complimenti”.

Quindi il prestito al Besiktas, in cui ha trovato un altro suo connazionale:

“Sono arrivato a Istanbul e Ciro (Immobile, ndr) era già lì, ci siamo trovati molto bene ed è stato importante poter parlare con lui, anche perché il turco non è una lingua facile. Lui e Gigio hanno fatto grandi cose e vinto entrambi l’Europeo. Un giorno spero di riuscirci anche io”.

I ricordi di Ndour si spostano poi sull’Europeo Under 21 con l’Italia:

“Avevo fatto tutta l’annata con mister Nunziata in Under 20 ma Bollini spingeva per farmi fare l’Europeo Under 19 e alla fine ha avuto ragione lui. Con il mister ci siamo capiti subito, eravamo una squadra molto forte, con talento da tutte le parti. L’unica partita in cui abbiamo sofferto è stata quella del girone con il Portogallo, in cui abbiamo perso 5-1. Ma penso che quella sconfitta ci abbia fatto rimanere con i piedi per terra, dandoci ancora più motivazioni per vincerlo. La semifinale con la Spagna l’ho vissuta dalla tribuna con un’agitazione incredibile perché ero squalificato, poi in finale, forse per un segno del destino, abbiamo rincontrato il Portogallo. È stato bellissimo, quando l’arbitro ha fischiato la fine è stata un’esplosione di gioia”.

La prima volta in maglia azzurra risale al 2019 con l’Under 15:

“Ero felice, ma allo stesso tempo agitato. Ricordo di aver viaggiato con 4/5 compagni dell’Atalanta, quando poi a Coverciano vedi tutte le foto dei campioni ti fa un effetto molto forte. Mi sono trovato subito bene e ho instaurato un bellissimo rapporto con il mister (testuale), Patrizia Panico, che quando sono andato alla Fiorentina mi ha infatti scritto facendomi l’in bocca al lupo”.

Conclude Ndour parlando di sé:

“Sono un ragazzo semplice, tranquillo e ogni volta che posso torno a Brescia dai miei amici e dalla mia ragazza. Andiamo nel bar storico, che è dei miei primi allenatori all’oratorio. Quando ho del tempo libero mi piace riposare e staccare del tutto dallo sport”. “Come caratteristiche mi sono sempre ispirato a Pogba, come dedizione al lavoro e per la carriera che ha avuto a Cristiano Ronaldo. E a LeBron James: seguo l’NBA, quello che sta facendo a 40 anni è frutto non solo del talento ma anche della dedizione che ci mette”.

Chiusura sui suoi sogni: “Ho diversi sogni nel cassetto come vincere la Champions League ed esordire con la Nazionale maggiore”. Lo riporta Tuttomercatoweb