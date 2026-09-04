Ndour: “Serve il 200% per fare lo step che ci manca. Champions? Si sta costruendo per quei livelli”

“Rui Costa mi ha detto che non conta come inizia ma come finisce”

In un altro passaggio a Tuttosport, Cher Ndour ha dichiarato:

«Ho avuto la fortuna di parlare con Rui Costa, che è stato il mio presidente al Benfica: mi ha detto che non conta come inizia ma come finisce. Qui lavoriamo per cercare di costruire qualcosa di bello e duraturo. Abbiamo tutte le condizioni, sta a noi dare il 200% per fare lo step che ci manca. Champions? Lo spererei per la squadra e i tifosi. E se sarò uno degli artefici sarò doppiamente felice. Qui si sta costruendo qualcosa di importante per arrivare a quei livelli, ma serve tempo. Comunque nel calcio mai dire mai.

Oulai ha caratteristiche che mancavano e con Atta ora siamo un centrocampo completo. Di Mastantuono mi ha colpito l'umiltà.

Kean? Eravamo grandi amici, dispiace perché qui ha fatto tanto, magari è andato via con un po' di incomprensioni che ci possono stare durante il mercato, un periodo difficile pieno di tensioni. Moise però ha sempre dato tanto per questa maglia, forse aveva bisogno di altre avventure, gli auguro il meglio».