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Ndour da 4. Nazione: "Partita sempre in affanno e in costante rincorsa"

Si perde Kvernadze sulla linea di fondo troppo facilmente a da li nasce il gol del vantaggio ospite

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2026 08:24
Ndour da 4. Nazione: "Partita sempre in affanno e in costante rincorsa" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Ndour
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Cher Ndour da 4, peggiore in campo per La Nazione: “Partita sempre in affanno e in costante ricorsa. Si perde Kvernadze sulla linea di fondo troppo facilmente a da li nasce il gol del vantaggio ospite. Una serata che restituisce un giocatore completamente diverso rispetto alle uscite estive e le ultime della passata stagione. Ci si attende qualcosa in più anche in termini di responsabilità. Perché la crescita passa anche da qui. Fare in fretta. Dal 61' Fagioli”.

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