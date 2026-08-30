Ndour da 4. Nazione: "Partita sempre in affanno e in costante rincorsa"

Si perde Kvernadze sulla linea di fondo troppo facilmente a da li nasce il gol del vantaggio ospite

Cher Ndour da 4, peggiore in campo per La Nazione: “Partita sempre in affanno e in costante ricorsa. Si perde Kvernadze sulla linea di fondo troppo facilmente a da li nasce il gol del vantaggio ospite. Una serata che restituisce un giocatore completamente diverso rispetto alle uscite estive e le ultime della passata stagione. Ci si attende qualcosa in più anche in termini di responsabilità. Perché la crescita passa anche da qui. Fare in fretta. Dal 61' Fagioli”.