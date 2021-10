Nazione, Vlahovic non paga tre mesi di affitto e rischia il decreto ingiuntivo. La ricostruzione

Come riporta La Nazione, si è verificato un episodio spiacevole per Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina ha pagato gli arretrati solo all’ultimo tuffo, poco prima che gli venisse notificato un decreto ingiuntivo. A far maturare una cospicua somma hanno contribuito tre mensilità arretrate, più il mancato preavviso per l’improvviso abbandono della villa, le bollette di gas e luce e la fattura del giardiniere per tre mesi di manutenzione del parco. Una cifra che si aggira sui 20.000 €

NEL FRATTEMPO SI RIEMPIE DI NUOVO LO STADIO FRANCHI