Nazione, Vlahovic motivato ma scosso a livello umano: difficoltà rivelata ai suoi compagni

L’attaccante serbo viene definito motivatissimo per dimostrare sul campo la propria professionalità. Ma Dusan è anche comprensibilmente scosso a livello umano, al punto da non riuscire a nascondere la propria difficoltà ai compagni: e l’impressione è che il giocatore si trovi coinvolto in un gioco più grande di lui, difficile da contrastare per un giovane professionista che si è legato alla potentissima «International Sport Office» quando era uno dei tanti baby talenti del Partizan. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

