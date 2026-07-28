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Nazione: "Venezia su Moreno, ma la Fiorentina vuole tenere il 50% sulla futura rivendita"

La Fiorentina continua a lavorare sul fronte uscite

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2026 10:20
Nazione: "Venezia su Moreno, ma la Fiorentina vuole tenere il 50% sulla futura rivendita" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Moreno
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Sul fronte cessioni, adesso prioritarie, la Fiorentina continua a lavorare con il Venezia per Matias Moreno. Difficile che la cifra per la cessione raggiunga gli 8,5 milioni che garantiva il Wrexham, ma la Fiorentina non deroga dalla volontà di mantenere il 50% sulla futura rivendita. Lo scrive La Nazione.

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