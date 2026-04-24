Nazione: “Vanoli va ringraziato a dovere. Salvarsi a metà aprile non è stato facile e scontato”

I presupposti per un disastro sportivo c'erano tutti

In mezzo c'è Vanoli, già mollato da gran parte della piazza, non prima di essere ringraziato a dovere. Perché oggettivamente un grande grazie gli va detto, a prescindere da quel che sarà il suo futuro sulla panchina viola. Arrivato con 4 punti in classifica, una condizione fisica ai minimi termini e uno spogliatoio che sembrava una polveriera, almeno a giudicare da quel che accadde proprio all'andata contro il Sassuolo. Insomma, i presupposti per un disastro sportivo c'erano tutti, nonostante una rosa largamente superiore a quella delle concorrenti. Salvarsi a metà aprile non è stato facile e nemmeno scontato, per questo c'è anche chi lo confermerebbe per un nuovo ciclo. Lo scrive La Nazione.