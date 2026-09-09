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Nazione: "Vanoli sta sfruttando il sostegno della 'vecchia guardia' per entrare in sintonia con il gruppo"

Ieri secondo giorno di lavoro sotto la guida di Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2026 08:29
Nazione: "Vanoli sta sfruttando il sostegno della 'vecchia guardia' per entrare in sintonia con il gruppo" -
Rassegna Stampa
Vanoli
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Intanto ieri la comitiva viola ha sostenuto il secondo giorno di lavoro sotto la guida di Vanoli con due allenamenti, uno al mattino e uno al pomeriggio. Il neo tecnico sta sfruttando il sostegno della «vecchia guardia» (ovvero dieci elementi) per entrare subito in sintonia con un gruppo rinnovato in estate, cercando di trasmettere in tempi strettissimi principi e fiducia. Lo scrive La Nazione.

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