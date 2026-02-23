Nazione: “Vanoli in versione psicologo. Parola d’ordine? Continuità. Attenzione nelle palle inattive e recupero”

Per qualche ora Paolo Vanoli ha svestito i panni dell’allenatore per vestire quelli dello psicologo. Sono stati giorni intensi al Viola Park, da venerdì quando la squadra ha rimesso piede in città dopo la trasferta in Polonia. Tempo per allenare non molto – si sapeva e comunque il giorno in più ha aiutato – con il tecnico della Fiorentina che ha lavorato molto sulla testa dei suoi giocatori. Parola d’ordine continuità, adesso più che mai. Non lasciando alcuno spazio all’idea che il peggio sia alle spalle. D’accordo la bella vittoria di Como e la conferma di Bialystok, ma la Fiorentina non può permettersi di togliere la testa dal carro armato. Non adesso.

L’importanza di questa battaglia nel gruppo l’hanno capita tutti. Il Pisa arriverà per giocarsi le ultimissime chance di una salvezza che comunque rimane un miraggio. Ma in senso assoluto vorrà provare a levarsi una soddisfazione nel sentitissimo derby all’interno di una stagione amara. La Fiorentina dovrà almeno pareggiare voglia e furore agonistico per poi puntare a far uscire la qualità della propria manovra offensiva.

Per la serie: reggere botta, che prima o poi un gol lo facciamo. Mantra di Fabio Paratici ormai da un paio di settimane. Tanto lavoro psicologico dunque, le due recenti vittorie non hanno cancellato i timori precedenti. Attenzione massima sulle palle inattive e nei minuti di recupero. Il Pisa in trasferta raccoglie più che in casa e tutto sommato lontano dal proprio fortino ha perso solo quattro partite. Vero, non ha mai vinto. Ma a questo dettaglio la Fiorentina non dovrà pensare. Vanoli ha lavorato (tanto) su questi aspetti. Tatticamente la squadra sta cominciando a rispondere. Diciamolo, per ora, a bassa voce. Lo riporta La Nazione.