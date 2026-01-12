12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Vanoli ha dato due giorni di riposo alla squadra. La Fiorentina torna al Viola Park mercoledì”

Rassegna Stampa

Nazione: “Vanoli ha dato due giorni di riposo alla squadra. La Fiorentina torna al Viola Park mercoledì”

Redazione

12 Gennaio · 09:16

Aggiornamento: 12 Gennaio 2026 · 09:16

TAG:

FiorentinaVanoli

Condividi:

di

Al rientro Vanoli lavorerà sulla sfida al Bologna

Paolo Vanoli ha fissato la ripresa degli allenamenti per la mattinata di mercoledì. La Fiorentina potrà godere da oggi di due giornate di riposo, per smaltire le tossine accumulate nell’ultima settimana (i viola arrivano da 5 punti in 3 gare, con anche il turno infrasettimanale disputato con la Lazio) e preparare al meglio il terzo big match consecutivo di gennaio, quello di domenica al Dall’Ara col Bologna, che peraltro giovedì sarà impegnato a Verona nel recupero della 16ª giornata (saltata per la Supercoppa). Alla ripresa degli allenamenti Vanoli dovrà valutare in particolare due cose: se Dzeko, l’unico infortunato, potrà essere disponibile e se nel derby dell’Appennino sarà opportuno impiegare dal 1′ qualcuno dei nuovi arrivati. Il riferimento va a Brescianini che potrebbe dare ricambio a Mandragora, apparso in calo fisico. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio