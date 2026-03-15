15 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:36

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Nazione: “Vanoli fa sei cambi rispetto al Rakow. Parisi? Conferma scontata. In dubbio Gosens”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Vanoli fa sei cambi rispetto al Rakow. Parisi? Conferma scontata. In dubbio Gosens”

Redazione

15 Marzo · 09:09

Aggiornamento: 15 Marzo 2026 · 09:09

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Scontato il ritorno di Pongracic al centro della difesa

Per ciò che riguarda la formazione che affronterà i grigiorossi, tutto lascia pensare che Vanoli proporrà un undici di partenza rivoluzionato rispetto a quello che ha battuto in Conference il Rakow, con almeno cinque (se non addirittura sei) cambi rispetto all’undici di partenza visto con i polacchi.

Tra i pali si rivedrà De Gea mentre in difesa è scontato il ritorno dal 1′ di Pongracic al centro e di Dodo sulla fascia destra (a proposito: la convocazione di Fortini è in dubbio, visto che il classe 2006 è alle prese con un problema fisico accusato durante la sfida di Conference – ieri ha fatto degli accertamenti – che rischia i tenerlo fuori almeno per la prossima gara).

Il dubbio semmai riguarda Gosens e, di conseguenza, l’impiego di Harrison, visto che la conferma di Parisi è scontata: se il tedesco verrà riproposto (ma sarebbe la terza di fila da titolare), l’ex Empoli verrà spostato in attacco sulla destra mentre l’inglese partirà dalla panchina mentre, se dovesse riposare, Parisi agirà sulla corsia mancina della retroguardia e l’ex Leeds giocherà nel tridente. Scontato l’impiego infine di Fagioli e Gudmundsson. Lo riporta La Nazione.

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