Nazione: “Vanoli duro con i suoi calciatori: quattro giorni che hanno tolto certezze alla Fiorentina”

E’ duro con i suoi Paolo Vanoli subito dopo la bruciante sconfitta di Udine, che fa il paio con quella di giovedì contro lo Jagiellonia. Quattro giorni che hanno tolto certezze alla Fiorentina. Lo riporta La Nazione.
3 Marzo · 09:47
Aggiornamento: 3 Marzo 2026 · 09:47
TAG:FiorentinaVanoli
