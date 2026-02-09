Nazione: “Vanoli dovrà scegliere il peso da dare alla Conference. Vale la pena gettarci energie?”

Fra le scelte che in qualche modo dovrà fare Vanoli c’è anche il peso da dare all’impegno in Conference League che torna sulla scena viola la prossima settimana. Il discorso è chiaro: la Fiorentina nel bel mezzo delle partite che dovrà sfruttare per chiamarsi oltre la linea rossa delle squadre che rischiano la retrocessione, sarà chiamata anche a onorare la competizione europea. Fra il 19 e il 26 febbraio la squadra di Vanoli giocherà il turno playoff che vale l’accesso agli ottavi della manifestazione. La domanda è questa: vale la pena correre in Conference, gettarci energie e rischiare tanto (troppo) nella corsa per non retrocedere? Lo riporta La Nazione.