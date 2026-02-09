9 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:03

Nazione: “Vanoli dovrà scegliere il peso da dare alla Conference. Vale la pena gettarci energie?”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: "Vanoli dovrà scegliere il peso da dare alla Conference. Vale la pena gettarci energie?"

Redazione

9 Febbraio · 09:32

Aggiornamento: 9 Febbraio 2026 · 09:32

FiorentinaVanoli

di

Nel mezzo della lotta per non retrocedere, la Fiorentina ha anche la Conference

Fra le scelte che in qualche modo dovrà fare Vanoli c’è anche il peso da dare all’impegno in Conference League che torna sulla scena viola la prossima settimana. Il discorso è chiaro: la Fiorentina nel bel mezzo delle partite che dovrà sfruttare per chiamarsi oltre la linea rossa delle squadre che rischiano la retrocessione, sarà chiamata anche a onorare la competizione europea. Fra il 19 e il 26 febbraio la squadra di Vanoli giocherà il turno playoff che vale l’accesso agli ottavi della manifestazione. La domanda è questa: vale la pena correre in Conference, gettarci energie e rischiare tanto (troppo) nella corsa per non retrocedere? Lo riporta La Nazione.

